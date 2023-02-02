استضافة السعودية لكأس آسيا أبرز أخبار موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء

تقدم “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا بأهم الأخبار المحلية التي شهدتها المملكة خلال يوم الثلاثاء 1 فبراير 2023.

السعودية تستضيف كأس آسيا 2027

صحيفة باكستانية: نحتاج لقائد طموح مثل محمد بن سلمان

إحباط تهريب 42 طنًا من القات و661 كيلوجرامًا من مادة الحشيش

إصدار أول رخصة صناعية في أوكساجون لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر

شقيق المصابة بحريق القريات: لم تعلم بوفاة 7 من أسرتها حتى الآن

تقويم التعليم تعلن نتائج الاعتماد الأكاديمي لشهر يناير

الحج: إلغاء حجز حجاج الداخل حال التأخر عن سداد الدفعة الثانية

فيا رياض تجربة إبداعية فريدة تخاطب الحواس وتعزز الفخامة في تفاصيلها

الموارد البشرية توضح سبب تأخير الضمان الاجتماعي المطور لبعض الحالات

10 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027