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استضافة السعودية لكأس آسيا أبرز أخبار موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء

2023-02-02 الساعة 1:05
استضافة السعودية لكأس آسيا أبرز أخبار موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء
المواطن - فريق التحرير

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تقدم “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا بأهم الأخبار المحلية التي شهدتها المملكة خلال يوم الثلاثاء 1 فبراير 2023.

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