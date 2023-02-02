استضافة السعودية لكأس آسيا أبرز أخبار موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء

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تقدم “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا بأهم الأخبار المحلية التي شهدتها المملكة خلال يوم الثلاثاء 1 فبراير 2023.
صحيفة باكستانية: نحتاج لقائد طموح مثل محمد بن سلمان
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