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احتفاء بمناسبة يوم التأسيس

استعراض جوي مميز للصقور السعودية بالجبيل

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٠ مساءً
استعراض جوي مميز للصقور السعودية بالجبيل
المواطن - فريق التحرير

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نفّذ فريق الصقور السعودية، استعراضًا جويًا في سماء مدينة الجبيل بمناسبة يوم التأسيس الذي تحتفل به المملكة وشعبها اليوم الأربعاء.

استعراض جوي مميز

ونشرت وزارة الدفاع، عدة صور من الاستعراض الجوي المميز الذي نفذه فريق الصقور في سماء الجبيل.

كما أظهرت مقاطع فيديو، المشاركة الكاملة لفريق الصقور في العروض الجوية بمدينة الجبيل أمس واليوم، احتفاء بيوم التأسيس، من حيث الاستعدادات وجاهزيته، حتى اللقطات الاستعراضية من داخل الطائرات.

يوم التأسيس

وتحتفي المملكة اليوم الأربعاء، بذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م على يدي الإمام محمد بن سعود.

وتجسد هذه المناسبة الوطنية التي تقام تحت شعار “يوم بدينا” معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.

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