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بعد أن قضت 8 سنوات في الخدمة

استقالة مفاجئة لـ رئيسة وزراء اسكتلندا تتسبب في إرباك الحكومة

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠١ مساءً
استقالة مفاجئة لـ رئيسة وزراء اسكتلندا تتسبب في إرباك الحكومة
المواطن- فريق التحرير

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قدمت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، استقالتها بشكل مفاجئ للغاية، صباح اليوم الأربعاء، الأمر الذي تسبب في حيرة وإرباك الحكومة الاسكتلندية.

وأكّدت الزعيمة الاسكتلندية استقالتها المفاجئة، معلنة إجراء انتخابات لاستبدالها كقائدة للحزب الوطني الاسكتلندي، ورغم استبعادها، قبل أقل من شهر احتمال استقالتها، إلا أنها قالت اليوم الأربعاء للصحافيين: في عقلي وفي قلبي أعلم أن الوقت قد حان الآن للاستقالة.

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استقالة بعد 8 سنوات

وجاء ذلك الإعلان خلال مؤتمر صحفي في مقر إقامتها الرسمي في إدنبرة، حيث أعلنت ستيرجن الاستقالة بعد أن قادت الحكومة والحزب الوطني الاسكتلندي لمدة 8 سنوات.

وقالت ستيرجن خلال المؤتمر الصحفي: أعتقد أن جزءًا من الخدمة الجيدة هو معرفة عندما يحين الوقت لإفساح المجال لشخص آخر.

استقالة مفاجئة لـ رئيسة وزراء اسكتلندا تتسبب في إرباك الحكومة

انتقادات لاذعة

وعلى الرغم من أن ستيرجن، 52 عامًا، كانت تتمتع بشعبية كبيرة لفترة طويلة، إلا أنها تعرضت لانتقادات لاذعة مؤخرًا وسط جدل حول قانون يسهل على المواطنين تغيير جنسهم في الوثائق الرسمية.

ومن جهة أخرى، كانت رئيسة الوزراء الاسكتلندية كافحت من أجل استفتاء جديد على الاستقلال لبلادها.

واسكتلندا جزء من بريطانيا، ولكن مثلها مثل ويلز وأيرلندا الشمالية، لديها حكومة شبه مستقلة مع سلطات واسعة في عدة مجالات، منها الرعاية الصحية.

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