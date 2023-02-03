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التأشيرة تسمح بأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي

استقبال أول المستفيدين من تأشيرة المرور لزيارة المدينة المنورة

2023-02-03 الساعة 1:07
استقبال أول المستفيدين من تأشيرة المرور لزيارة المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أول المستفيدين من تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جوًّا إلكترونيًّا.

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تأشيرة المرور

وأطلقت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية، خدمة إصدار (تأشيرة المرور للزيارة) للقادمين جوًّا إلكترونيًّا، بهدف تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول وأتمتتها؛ حيث تسمح التأشيرة للعابرين والراغبين بالدخول إلى المملكة من أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.

طلب التأشيرة

وأوضحت الوزارة أن إطلاق الخدمة سيكون من خلال التقدم بطلب تأشيرة المرور للزيارة “جوًّا” عبر المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية، وطيران ناس، ليتم تمريرها آليًّا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.

وأكدت وزارة الخارجية أن خدمة تأشيرة المرور الرقمية سوف تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تعزيز مكانة المملكة، والاستفادة من موقعها الإستراتيجي المميز كمحور ربط بين القارات، ومحطة جذب للعابرين ووجهة سياحية عالمية.

وأفادت أن تأشيرة المرور للزيارة ستصدر بشكل مجاني وفوري مع تذكرة السفر، وتمتد صلاحيتها إلى ثلاثة أشهر والإقامة بالمملكة لمدة 4 أيام.

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