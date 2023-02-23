استقبال حافل لفريق الإنقاذ السعودي بعد وصوله إلى المملكة عائدًا من تركيا

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وثق مقطع فيديو لحظة استقبال فريق البحث والإنقاذ السعودي لدى وصوله أرض الوطن عائدًا من تركيا، بعد مشاركته في عملية البحث وإغاثة متضرري الزلزال.
فيديو | لحظة استقبال فريق البحث والإنقاذ السعودي لدى وصوله أرض الوطن عائدا من تركيا بعد مشاركته في عملية البحث وإغاثة متضرري الزلزال#الإخبارية pic.twitter.com/iReQyDn8uC
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 23, 2023
وبين الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية، نزول رجال الإنقاذ من الطائرة، واستقبالهم بحفاوة شديدة، بعد الإسهامات التي حققها الفريق في تركيا.
الجدير بالذكر أن فريق الإنقاذ، توجه إلى تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم 6 فبراير الجاري، وعمل في 3 مدن تركية قبل أن يختتم أعماله ويعود اليوم.