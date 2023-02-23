استمتع بالربيع خلال شهري شعبان ورمضان

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أوضح خبير الطقس والمناخ د. خالد الزعاق، أن المملكة تشهد هذه الأيام الاقتران الخامس وهو آخر الاقترانات الربيعية، مشيرًا إلى أن الاستمتاع بالربيع سيكون خلال شهري شعبان، ورمضان.
جمال السماء :
ورنا إبداعك بالتصوير من جوالك
للهلال والمشتري والزهرة ونزلها هنا مع ذكر المكان
فسيكون الهلال والمشتري والزهرة على خط مستقيم من بعد مغيب الشمس
pic.twitter.com/QHuUu1QhXG
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) February 23, 2023
ولفت الزعاق، خلال فقرة برنامجه على قناة العربية، إلى أن الاقترانات عددها 6، منها 2 شتوي وهما الاقتران الحادي عشر، والتاسع، و2 ربيعي هما السابع والخامس، و2 صيفي هما الثالث والأول، والاقتران الخامس هو آخر الاقترانات الربيعية، مضيفًا: سنستمتع بالربيع خلال شهري شعبان ورمضان، وخلال هذا الاقتران يبدأ شعاع الشمس في الارتفاع في درجة الحرارة.
وعلق على مقطع الفيديو على حسابه الرسمي بموقع تويتر، قائلًا: جمال السماء: ورنا إبداعك بالتصوير من جوالك، للهلال والمشتري والزهرة ونزلها هنا مع ذكر المكان، فسيكون الهلال والمشتري والزهرة على خط مستقيم من بعد مغيب الشمس.