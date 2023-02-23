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الاقتران الخامس آخر الاقترانات الربيعية

استمتع بالربيع خلال شهري شعبان ورمضان

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٩ مساءً
استمتع بالربيع خلال شهري شعبان ورمضان
المواطن - فريق التحرير

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أوضح خبير الطقس والمناخ د. خالد الزعاق، أن المملكة تشهد هذه الأيام الاقتران الخامس وهو آخر الاقترانات الربيعية، مشيرًا إلى أن الاستمتاع بالربيع سيكون خلال شهري شعبان، ورمضان.

6 اقترانات

ولفت الزعاق، خلال فقرة برنامجه على قناة العربية، إلى أن الاقترانات عددها 6، منها 2 شتوي وهما الاقتران الحادي عشر، والتاسع، و2 ربيعي هما السابع والخامس، و2 صيفي هما الثالث والأول، والاقتران الخامس هو آخر الاقترانات الربيعية، مضيفًا: سنستمتع بالربيع خلال شهري شعبان ورمضان، وخلال هذا الاقتران يبدأ شعاع الشمس في الارتفاع في درجة الحرارة.

وعلق على مقطع الفيديو على حسابه الرسمي بموقع تويتر، قائلًا: جمال السماء: ورنا إبداعك بالتصوير من جوالك، للهلال والمشتري والزهرة ونزلها هنا مع ذكر المكان، فسيكون الهلال والمشتري والزهرة على خط مستقيم من بعد مغيب الشمس.

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