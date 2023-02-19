استمتع بالشعاب المرجانية والحياة البحرية في لوست وورلد

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تمثل لوست وورلد واحدة من أحدث التجارب وأبرزها في منطقة بوليفارد وورلد المليئة بالخيارات الترفيهية، ضمن فعاليات تقويم الرياض المميزة بمجموعة من الأنشطة المتعلقة بالألعاب والمقاهي والمطاعم والمتاجر العالمية، إضافة إلى العروض المسرحية والأمسيات الموسيقية.
وتأخذ لوست وورلد زوارها في رحلة تحت الماء من خلال جولة مميزة بين المعالم الشهيرة والشعاب المرجانية المذهلة، حيث تتيح لهم ركوب الغواصة والذهاب في جولة تحت الماء حول معلم “ذا سفير”، مما يسهم في منحهم فرصة الاستمتاع بمجموعة من المناظر الخلابة للحياة البحرية، إضافة للعديد من الأحداث المشوقة التي سيعيشونها من خلال التجربة التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة.
وتمثل لوست وورلد امتدادًا لحركة القوارب المائية التي تنقل زوار المنطقة بين أرجائها في عدد من الزوارق الحديثة والمميزة، إلا أن التجربة الحديثة أتاحت للزوار الانتقال من سطح أكبر بحيرة صناعية في العالم إلى عمقها لاستكشاف الحياة البحرية والاستمتاع بتفاصيلها في واحدة من أكبر المعالم الترفيهية على مستوى المملكة.
وتعد بوليفارد وورلد واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية الحديثة في المنطقة، حيث تجمع ثقافات 10 دول عالمية، إضافة إلى مجموعة من الألعاب والتجارب العالمية، وعدد من المجسمات المستوحاة من ميادين عالمية شهيرة، فضلًا عن الفعاليات المتنوعة والعروض المتجولة، والألعاب المميزة، ويمكن حجز التذاكر للدخول إلى المنطقة من خلال الضغط هنا.