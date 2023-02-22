Icon

صحفي تركي قطع ذراعه ليخرج من تحت الأنقاض! Icon استمتع بالطبيعة الساحرة والفوهات البركانية الخلابة في الحرة والطبيق Icon نابولي يهزم فرانكفورت بثنائية في عقر داره Icon ريال مدريد يضع قدمًا في ربع نهائي دوري الأبطال بخماسية في ليفربول Icon السفير آل جابر: منحة المليار دولار تدعم الشعب اليمني بلا تمييز أو إقصاء Icon إفريقي يعثر على كنز عائلته في أوكرانيا بعد 80 عامًا Icon كريم بنزيما يزيد من أوجاع ليفربول بالهدف الخامس Icon عقوبات على العائلات حال تزويج القاصرات Icon موعد مباراتي الخميس في دوري روشن Icon رئيس لجنة الحكام: هدف النصر الثاني في شباك التعاون صحيح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال فعالية اكتشف الحرة بنسختها الثانية

استمتع بالطبيعة الساحرة والفوهات البركانية الخلابة في الحرة والطبيق

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ صباحاً
استمتع بالطبيعة الساحرة والفوهات البركانية الخلابة في الحرة والطبيق
المواطن - واس

تنطلق اليوم الأربعاء، فعالية “اكتشف الحرة” بنسختها الثانية التي تنظمها هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية ضمن فعاليات موسم ربيع المحمية، بمنطقة الحدود الشمالية.

فعاليات ممتعة

وتتيح الفعالية استكشاف الحرة والاستمتاع بطبيعتها الساحرة والفوهات البركانية ذات الطبيعة الخلابة مثل: مكمن مشاور الذي يُعد من أكبر الفوهات البركانية في المملكة، إضافة إلى الاستمتاع بالتجول سيراً في الهواء الطلق، وستكون الفعالية من الأربعاء إلى السبت من كل أسبوع.

قد يهمّك أيضاً
لقطات توثق جهود فريق الإنقاذ السعودي لمساعدة متضرري زلزال هاتاي

لقطات توثق جهود فريق الإنقاذ السعودي لمساعدة متضرري زلزال هاتاي

وظائف بشركة التصنيع الوطنية في عدد من المدن

وظائف بشركة التصنيع الوطنية في عدد من المدن

مكشات الطبيق

وفي نفس السياق تنطلق فعالية مكشات الطبيق يوم الخميس الموافق 23 فبراير بنسختها الأولى بمنطقة تبوك وتضم الفعالية مغامرات السفاري الممتعة وتسلق الجبال وغيرها العديد، حيث تُقام هذه الفعالية من الخميس إلى السبت من كل أسبوع.

وأتاحت الهيئة التسجيل في فعاليتي (مكشات الطبيق) و(اكتشف الحرة) عبر حساب الهيئة الرسمي في تويتر.

تنشيط السياحة

الجدير بالذكر أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية تسعى لتنشيط السياحة البيئية وجعلها كوجهة سياحية متكاملة محلياً وعالمياً كونها أكبر المحميات البرية في الشرق الأوسط، والتي تتميز بتنوعها الجغرافي والتراثي العريق الذي يعود لأكثر من 12,000 سنة قبل الميلاد.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات برياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى الـ6 مساءً
السعودية اليوم

توقعات برياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة...

السعودية اليوم
4 ملايين دولار تنعش خزينة الهلال
الرياضة

4 ملايين دولار تنعش خزينة الهلال

الرياضة
البنك المركزي: لم نتخذ أي قرار بشأن بدء استخدام العملة الرقمية في السعودية
السعودية اليوم

البنك المركزي: لم نتخذ أي قرار بشأن...

السعودية اليوم
طفلة تضحي بنفسها لإنقاذ أختها الرضيعة تحت الأنقاض في سوريا
العالم

طفلة تضحي بنفسها لإنقاذ أختها الرضيعة تحت...

العالم
التجارة تستدعي 3339 مركبة مرسيدس ML & GLE
السعودية اليوم

التجارة تستدعي 3339 مركبة مرسيدس ML &...

السعودية اليوم
قصة واقعية لتأثير القلق الشديد على توهم الأصحاء بالمرض
صحة وطب‎

قصة واقعية لتأثير القلق الشديد على توهم...

صحة وطب‎
أفضل وظيفة في عام 2023
حصاد اليوم

أفضل وظيفة في عام 2023

حصاد اليوم
القنوات الناقلة لـ مباراة كلوب بروج ضد بنفيكا
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة كلوب بروج ضد...

الرياضة