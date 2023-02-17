استمرار مساعدات الجسر الجوي السعودي إلى سوريا وتركيا

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قال متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سامر الجطيلي: إن المساعدات الإغاثية السعودية سيتم توزيعها في نحو 20 موقعًا في الشمال السوري، مؤكدًا استمرار مساعدات الجسر الجوي للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا.
#نشرة_الرابعة | متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سامر الجطيلي: الجسر الجوي إلى #غازي_عنتاب و #حلب مستمر.. والمساعدات الغذائية والإيوائية #السعودية توزع في 20 موقعا في شمال #سوريا #زلزال_سوريا_تركيا#العربية pic.twitter.com/b67VtyrXEW
— العربية (@AlArabiya) February 17, 2023
وأوضح الجطيلي، في مداخلة مع “قناة العربية”، أنهم قاموا بتوزيع عدد كبير من المخيمات بها جميع المستلزمات، سواء من سلال غذاء أو خيم عازلة لتأمين إقامتهم خلال هذه الفترة.
وفيما يتعلق بالمساعدات الجوية السعودية، أكد الجطيلي أن الجسر الجوي مستمر لمطار غازي عنتاب وكذلك إلى حلب، مشيرًا إلى وصول طائرات باتجاه حلب والتي يقوم باستلامها الهلال الأحمر السوري ليقوم بتسليمها بدوره لمنظمات محلية موثوقة من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة.
وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو لحظة دخول 10 شاحنات إغاثية سعودية إلى الشمال السوري، ضمن الجسر الإغاثي السعودي لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.
فيديو | دخول 10 شاحنات إغاثية سعودية إلى الشمال السوري #الإخبارية pic.twitter.com/NGCc4kzlCv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 17, 2023
وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية، دخول الشاحنات محملة بالمساعدات الغذائية والطبية لمتضرري الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.
يأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.