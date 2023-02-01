استنساخ بقرة حلوب لأول مرة في العالم

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استنسخ علماء أحياء صينيون لأول مرة بقرة “هولشتاين” عالية الإنتاجية، يمكنها إنتاج 18 طنًا من الحليب سنويًا.
وذكرت صحيفة “جلوبال تايمز”، أنه قام علماء من جامعة “نورث وسترن” للزراعة والغابات في الصين باستنساخ ثلاثة عجول من خلال نقل نواة الخلية الجسدية، حيث استخدموا نسيجاً من أذن الحيوان.
وقال رئيس فريق البحث جين يابينغ، بحسب الصحيفة، إن التجربة لها أهمية كبيرة لإحياء الثروة الحيوانية في الصين، حيث يتم شراء 70% من الأبقار في الصين من الخارج.
وأضاف: “نخطط لقضاء سنتين إلى ثلاث سنوات في بناء قطيع يضم أكثر من 1000 بقرة خارقة، والتي ستكون أساسًا متينًا لحل مسألة اعتماد الصين على إمدادات الحيوانات من الخارج”.
يذكر أن العلماء الصينيين أجروا عددًا من تجارب الاستنساخ في السنوات الأخيرة، خاصة من الخنازير والخيول والقطط والكلاب وحيوانات أخرى.