وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية استهداف قناة عراقية بقنبلة يدوية بسبب حلقة المحتوى الهابط ضبط شخصين في الرياض تشاجرا على أفضلية السير تحت رعاية ولي العهد.. إطلاق كأس العلا للهجن بحوائز أكثر من 80 مليون ريال وظائف شاغرة للجنسين في شركة النهدي سمكة ضخمة تنتقم من صائدها بطريقتها الخاصة وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة مارس 2023 الأرصاد: توقعات بهطول أمطار خلال فصل الربيع ترامب: بإمكاني حل أزمة روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة
تسبب برنامج عن المحتوى الهابط على قناة يو تي في العراقية، في جدل كبير عن حرية التعبير بعد الحديث عن رجال دين شيعة. ومن ثم استهداف مكتب القناة في بغداد بقنبلة يدوية دون أن تتسبب بأي أضرار.
ووفقًا لوسائل إعلام عراقية، استهدفت قنبلة يدوية مكتب قناة يو تي في بمنطقة الكرادة بالعاصمة بغداد.
وأفادت وسائل الإعلام أنها لم تنفجر، وأن قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث لغرض رفع القنبلة”.
من المعروف أن قناة utv هي قناة تلفزيونية عراقية للترفيه العام، وتستهدف المجتمع العراقي بمختلف اهتماماته وتوجهاته، خاصة الشباب الذين يمثلون الشريحة الأوسع فيه.