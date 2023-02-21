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بعد الحديث عن رجال دين شيعة

استهداف قناة عراقية بقنبلة يدوية بسبب حلقة المحتوى الهابط

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٤ مساءً
استهداف قناة عراقية بقنبلة يدوية بسبب حلقة المحتوى الهابط
المواطن - فريق التحرير

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تسبب برنامج عن المحتوى الهابط على قناة يو تي في العراقية، في جدل كبير عن حرية التعبير بعد الحديث عن رجال دين شيعة. ومن ثم استهداف مكتب القناة في بغداد بقنبلة يدوية دون أن تتسبب بأي أضرار.

قنبلة يدوية

ووفقًا لوسائل إعلام عراقية، استهدفت قنبلة يدوية مكتب قناة يو تي في بمنطقة الكرادة بالعاصمة بغداد.

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وأفادت وسائل الإعلام  أنها لم تنفجر، وأن قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث لغرض رفع القنبلة”.

من المعروف أن قناة utv هي قناة تلفزيونية عراقية للترفيه العام، وتستهدف المجتمع العراقي بمختلف اهتماماته وتوجهاته، خاصة الشباب الذين يمثلون الشريحة الأوسع فيه.

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