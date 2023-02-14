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الحادث لم يسفر عن إصابات

اشتعال أعشاب وحشائش يحرق مركبة في أبها

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ مساءً
اشتعال أعشاب وحشائش يحرق مركبة في أبها
المواطن - فريق التحرير

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أخمد الدفاع المدني بأبها، اليوم الثلاثاء حريقًا نشب في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية.

وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحريق نتج عنه احتراق مركبة، ولم تحدث أي إصابات.

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ونشر الدفاع المدني صورة أثناء إخماد الحريق.

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