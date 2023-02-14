اشتعال أعشاب وحشائش يحرق مركبة في أبها

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أخمد الدفاع المدني بأبها، اليوم الثلاثاء حريقًا نشب في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية.
وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحريق نتج عنه احتراق مركبة، ولم تحدث أي إصابات.
ونشر الدفاع المدني صورة أثناء إخماد الحريق.