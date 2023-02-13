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وقع الحادث بعد نصف ساعة من إقلاعها

اشتعال النيران بجناح طائرة متجهة إلى نيويورك

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٦ مساءً
اشتعال النيران بجناح طائرة متجهة إلى نيويورك
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أُجبرت رحلة تابعة لشركة طيران دلتا متجهة من أدنبرة إلى مطار جون كينيدي على الهبوط اضطراريًا بعد وقت قصير من إقلاعها عقب رصد ألسنة اللهب تنطلق من أسفل الجناح.

وكانت الرحلة 209 قد غادرت صباحًا متجهة إلى نيويورك من إسكتلندا، ولكن تم إعلان حالة الطوارئ في غضون نصف ساعة من إقلاع الطائرة من طراز بوينغ 767.

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وهبطت الطائرة في مطار غلاسكو القريب، وتُظهر اللقطات التي التقطها أحد الركاب تيارًا من اللهب قادمًا من مؤخرة الجناح بالقرب من المحرك.

وكان من الممكن سماع الركاب القلقين وهم يتحدثون في الخلفية، بينما كان البعض يذرف الدموع؛ خوفًا على حياته، ذلك بينما قام طاقم الطيران بالتحضير لهبوط اضطراري.

رواية إحدى شهود العيان

وصادف أن مراسلة BBC، لورا بيتيغرو، كانت على متن الطائرة وأعطت روايتها لما حدث، حيث قالت إن الطائرة أقلعت وكان هناك ضوضاء عالية في المحرك لكنها مماثلة للضجيج الطبيعي أثناء الإقلاع والهبوط.

وتابعت: استمرت تلك الضوضاء بشكل غير طبيعي بعد أن ارتفعت الطائرة للجو، مضيفة: عندما هبطت الطائرة رأينا عربات ورجال إطفاء يندفعون نحونا بخراطيم.

واستطردت: قيل لنا أن نترك كل متعلقاتنا وننزل بأسرع ما يمكن، كان هناك ارتباك حقيقي بين الركاب وبعض العائلات التي لديها أطفال كانت مذعورة للغاية.

لقطات لاشتعال النيران بجناح طائرة متجهة إلى نيويورك (1)

سبب الحادث

وقالت بيتيغرو إنها سألت كابتن الطائرة عن سبب الحادث ليجيب بأنه عطل ميكانيكي.

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