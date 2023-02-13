اشتعال النيران بجناح طائرة متجهة إلى نيويورك

وزير الإسكان يرد على سؤال “المواطن” بشأن استفادة الأسر الضمانية من القروض العقارية الحضور الجماهيري بدوري روشن يتجاوز المليون مشجع الحقيل: أكثر من مليون و400 ألف مستفيد من الدعم السكني رقم مميز لمصطفى فتحي مع بيراميدز رئيس البرلمان التركي: السعوديون أثبتوا أنهم نِعم الأخ والصديق لحظة إنقاذ الفريق السعودي لفتاة مصابة في زلزال تركيا الاتحاد في اختبار صعب ضد الاتفاق لقطات مذهلة لدخول كويكب المجال الجوي للأرض المملكة حققت إنجازات نوعية في عام 2022 رغم صعوبته الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 10519 نقطة
أُجبرت رحلة تابعة لشركة طيران دلتا متجهة من أدنبرة إلى مطار جون كينيدي على الهبوط اضطراريًا بعد وقت قصير من إقلاعها عقب رصد ألسنة اللهب تنطلق من أسفل الجناح.
وكانت الرحلة 209 قد غادرت صباحًا متجهة إلى نيويورك من إسكتلندا، ولكن تم إعلان حالة الطوارئ في غضون نصف ساعة من إقلاع الطائرة من طراز بوينغ 767.
وهبطت الطائرة في مطار غلاسكو القريب، وتُظهر اللقطات التي التقطها أحد الركاب تيارًا من اللهب قادمًا من مؤخرة الجناح بالقرب من المحرك.
وكان من الممكن سماع الركاب القلقين وهم يتحدثون في الخلفية، بينما كان البعض يذرف الدموع؛ خوفًا على حياته، ذلك بينما قام طاقم الطيران بالتحضير لهبوط اضطراري.
وصادف أن مراسلة BBC، لورا بيتيغرو، كانت على متن الطائرة وأعطت روايتها لما حدث، حيث قالت إن الطائرة أقلعت وكان هناك ضوضاء عالية في المحرك لكنها مماثلة للضجيج الطبيعي أثناء الإقلاع والهبوط.
وتابعت: استمرت تلك الضوضاء بشكل غير طبيعي بعد أن ارتفعت الطائرة للجو، مضيفة: عندما هبطت الطائرة رأينا عربات ورجال إطفاء يندفعون نحونا بخراطيم.
واستطردت: قيل لنا أن نترك كل متعلقاتنا وننزل بأسرع ما يمكن، كان هناك ارتباك حقيقي بين الركاب وبعض العائلات التي لديها أطفال كانت مذعورة للغاية.
وقالت بيتيغرو إنها سألت كابتن الطائرة عن سبب الحادث ليجيب بأنه عطل ميكانيكي.