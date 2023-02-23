Icon

الجمارك تكشف عن الحد المسموح بحيازته من الذهب Icon اصطفاف القمر وكوكبي ‎الزهرة والمشتري مساء اليوم Icon الصحف العالمية تبرز احتفال رونالدو بـ يوم التأسيس Icon وظائف بـ الخطوط الحديدية للعمل في عدة مدن Icon تبرعات الحملة السعودية الشعبية تتجاوز 440 مليون ريال Icon التأمينات الاجتماعية: حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها Icon إيجار توضح مدى إمكانية إبرام عقد إلكتروني من الباطن Icon لقطات مرعبة لخروج تمساح من بحيرة لالتهام امرأة Icon توقعات بهطول أمطار ورياح نشطة بعدة مناطق Icon طريف ومكة تسجلان أدنى وأعلى درجة حرارة في المملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
طائرة تشاهد بالعين المجردة

اصطفاف القمر وكوكبي ‎الزهرة والمشتري مساء اليوم

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
اصطفاف القمر وكوكبي ‎الزهرة والمشتري مساء اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يشاهد سكان الوطن العربي، مساء اليوم الخميس، بالعين المجردة، اصطفاف هلال القمر وكوكبي المشتري والزهرة بالأفق الغربي بعد وقت قصير من غروب الشمس.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن الاصطفاف حدث فلكي يحدث عندما يظهر عدد من كواكب النظام الشمسي في صف واحد تقريباً في نفس المنطقة من السماء، في الوقت الذي يكون فيه القمر على نفس الجانب من الشمس.

اصطفاف الكواكب

وأشار أبوزاهرة إلى أن اصطفاف الكواكب على خط واحد ليس بالمعنى الحرفي، فالكواكب لا تصطف في خط مستقيم أبدًا نظرًا لأنها لا تدور جميعها حول الشمس في نفس المستوى، بل في مدارات مختلفة.

وأضاف أنه يفضل البدء في مراقبة الاصطفاف قبل حلول ظلمة الليل؛ إذ سيكون المشتري والزهرة بارزَين بوضوح نابضَين بالحياة ومشرقَين للغاية، وهي فرصة مثالية للتصوير، إضافة لذلك عند رصد كوكب المشتري عبر المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة كفراشات ضوئية صغيرة حول سراج ساطع.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

8 محطات للتجارب الحية في معرض الرياض للفضاء
السعودية اليوم

8 محطات للتجارب الحية في معرض الرياض...

السعودية اليوم
الملك سلمان في ذكرى يوم التأسيس : 3 قرون عاصرنا خلالها مختلف التحديات وتجاوزنا فيها جميع الأزمات
آخر الاخبار

الملك سلمان في ذكرى يوم التأسيس :...

آخر الاخبار
إعلامي يختبر الطفل الخوارزمي باجنيد بمعادلة طويلة على الهواء
السعودية اليوم

إعلامي يختبر الطفل الخوارزمي باجنيد بمعادلة طويلة...

السعودية اليوم
الهلال يتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا
الرياضة

الهلال يتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا

الرياضة
عبدالمجيد الصليهم باق في النصر حتى 2026
الرياضة

عبدالمجيد الصليهم باق في النصر حتى 2026

الرياضة
الادعاء الألماني: جماعة إرهابية حاولت اختطاف وزير الصحة وقتل حراسه
العالم

الادعاء الألماني: جماعة إرهابية حاولت اختطاف وزير...

العالم
مشهد يحبس الأنفاس لظهور الإعصار فريدي فوق المحيط الهندي
العالم

مشهد يحبس الأنفاس لظهور الإعصار فريدي فوق...

العالم
كاميرات مراقبة ترصد عملية سرقة ماعز في وضح النهار
حصاد اليوم

كاميرات مراقبة ترصد عملية سرقة ماعز في...

حصاد اليوم