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حاولت توجيهه أثناء الفصل فجاء رد فعله غير متوقع

اعتداء وحشي من طالب على معلمة في أمريكا

2023-02-03 الساعة 2:34
اعتداء وحشي من طالب على معلمة في أمريكا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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نُقلت معلمة في مدرسة أمريكية ثانوية إلى المستشفى بعد اعتداء وحشي من أحد طلابها عليها، حيث أصبحت غير قادرة على السير بعد إصابتها بكسر في الركبة والساق.

وتراجع السلطات في مقاطعة روكديل، بولاية جورجيا، مقطع فيديو انتشر بشكل كبير يوثق لحظة هجوم الطالب على مدرسته، حيث يظهر في البداية ما بدا أنه مشادة بين مدرسة فنون اللغة الإنجليزية تيوانا تيرنر داخل فصل دراسي في مدرسة Heritage High School والطالب.

واستمر الهجوم عليها باللكم بشكل متكرر حتى بعد ما تم طرحها أيضًا، وصدر التقرير الطبي ليقول إنها أُصيبت بكسر في الركبة والساق، وأن فترة تعافيها ستشمل إعادة تأهيل وعلاج مكثف، ولن تتمكن من العمل في أي وقت قريب.

اعتداء وحشي من طالب ثانوية على مدرسة أمريكية

سبب الهجوم

وقالت المدرسة الثانوية إن تيرنر كانت تغطي عن غياب زميلها في العمل الذي كان غائبًا في ذلك اليوم، وعندما حاولت إعادة توجيه سلوك أحد الطلاب هاجمها بوحشية.

ذكرت صحيفة أتلانتا جورنال كونستيتيوشن أن الطالب وُجهت له تهمة الاعتداء الشديد.

وقالت رئيسة اتحاد المعلمين في جورجيا لقناة Fox 5 Atlanta، فيرديليا تورنر، إنها شعرت بالغضب من الفيديو وأن مثل هذه الحوادث تساهم بشكل مباشر في نقص المعلمين.

وقالت لوسائل الإعلام: الطلاب خارج نطاق السيطرة، لا يوجد عذر للعنف، لا يوجد عذر للأطفال الذين يأتون إلى مدرستنا يوميًا ويحدثون الفوضى حتى لا يتمكن الطلاب الآخرون من التعلم.

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