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اعتصامات ومطالبات في إيطاليا بالانسحاب من الناتو

2023-02-05 الساعة 12:02
اعتصامات ومطالبات في إيطاليا بالانسحاب من الناتو
المواطن- فريق التحرير

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اعتصم مئات من الأشخاص في الساحة المركزية في فيرونا بإيطاليا للاحتجاج على العقوبات المناهضة لروسيا، والمطالبة بانسحاب الدولة من الناتو ووقف توريد الأسلحة إلى كييف.

وشارك في تنظيم الاعتصام جهات عدة من بينها، جمعية فينيتو-روسيا والحركة العامة فيرونا من أجل الحرية.

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الناتو يعزز الحرب

وعبر المشاركون عن معارضتهم لسياسة بلادهم تجاه أحداث أوكرانيا وقال بالمارينو زوكاتيلي، رئيس فينيتو-روسيا: نحن نعتبر الناتو منظمة خطيرة تعزز سياسة الحرب.

وتابع: من الخطير جدًا الاستمرار في تسليح أوكرانيا، البلد الذي نعرف من يتحكم فيه.

اعتصامات ومطالبات في إيطاليا بالانسحاب من الناتو

وأضاف: بالإضافة لذلك، نرى أنه من الصواب استيضاح أسباب تدخل روسيا الاتحادية، التي أجبرت على شن العملية العسكرية الخاصة.

واستطرد: نحن نعارض إرسال أسلحة إلى أوكرانيا وندعو لوقف الأعمال العدوانية التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، التي يبدو أنها تفعل كل ما بوسعها لتوسيع نطاق الحرب.

ورفع منظمو المظاهرة لافتات كبيرة تحمل شعارات تدعم انسحاب إيطاليا من الناتو ورفع العقوبات المناهضة لروسيا، وجلب بعض المشاركين الأعلام الروسية أيضًا.

مظاهرات فرنسا وإضرابات بريطانيا

وفي الوقت نفسه، نزل الميادين الفرنسية ملايين الأشخاص ضد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وذلك اعتراضًا على قانون رفع سن معاش التعاقد من 62 عامًا إلى 64 عامًا.

وجاء ذلك عقب الإضرابات المستمرة في بريطانيا، والتي شملت الأطباء وقطاع التمريض وعمال السكك الحديدية والمعلمين، ذلك بالإضافة إلى عمال النقل أيضًا.

وأُصيبت بريطانيا بالشلل في القطاع العام بسبب هذه الإضرابات الضخمة.

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