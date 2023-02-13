اعتقال سائق شاحنة دهس عددًا من المارة بنيويورك

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أوقفت شرطة نيويورك، سائق شاحنة دهس عددًا من المارة في المدينة، وفقًا لقناة العربية.
وشهدت مدينة نيويورك مستويات قياسية من الجرائم التي يدان مرتكبوها بتهم جنائية العام الماضي، ووصفت الشرطة شوارع المدينة بالـ”أكثر بؤسًا” مما كانت عليه منذ أكثر من 15 عامًا.
وفقًا لصحيفة نيويورك بوست، تم الإبلاغ عن أكثر من 170 ألف جناية العام الماضي – وهو أكبر عدد منذ عام 2006 ، عندما بدأت شرطة نيويورك لأول مرة في إتاحة مثل هذه الإحصائيات للجمهور.
وأظهرت البيانات، رقماً قياسياً بلغ 172 ألفًا و852 جناية تم الإبلاغ عنها في عام 2022. وهذا يمثل زيادة بنسبة 20.4% عن عام 2021.
وقال كريس هيرمان ، المشرف السابق في شرطة نيويورك: ليس من المفترض أن تنمو الأشياء في مدينة كبيرة بهذا القدر أو تنخفض كثيرًا في غضون عام واحد الذي نراه يحدث مرة واحدة في العمر”.
وفقًا للتقرير حصيلة العام الماضي مدفوعة بارتفاع عدد الجرائم الكبرى، فضلاً عن الجنايات الأخرى غير المفصلة في تقرير Compstat الصادر عن شرطة نيويورك، بما في ذلك الأذى الإجرامي، والازدراء الجنائي، والخنق، وحيازة أسلحة خطيرة.