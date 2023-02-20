اعتماد رقم الجوال المسجل في أبشر للدخول إلى منصة مُدد

أعلنت منصة “مُدد”، الرقمية لتقديم حلول رفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور، اعتماد رقم الجوال المسجل في “ابشر” للدخول إلى المنصة.

اعتماد رقم الجوال في أبشر

وقالت منصة مُدد، في تغريدة عبر “تويتر”: “عملاؤنا الأعزاء.. سيتم اعتماد رقم الجوال المسجل في أبشر للدخول إلى حساب المنشأة في منصة مُدد بدءاً من تاريخ 21/2/2023”.

الالتزام برفع ملف حماية الأجور

في سياق متصل، أكدت منصة مُدد، أهمية الالتزام برفع ملف حماية الأجور بشكل شهري لجميع الموظفين المسجلين على المنشاة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتفادي إيقاع العقوبات على المنشأة.

وأضافت منصة مُدد أنه يمكن الحصول على المزيد من التفاصيل عن حماية الأجور من خلال الاطلاع على الرابط التالي “اضغط هنا“.