اعتماد رقم الجوال المسجل في أبشر للدخول إلى منصة مُدد اليونيسف: 8 ملايين طفل في خطر جراء الزلزال مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة بـ 34 وطريف الأدنى ضبط مواطن بحوزته 20 ألف قرص مخدر مخبأة داخل أكياس أرز وظائف بـ شركة الخطوط السعودية للتموين بعدة مدن أسماك القرش تهاجم شاطئًا سياحيًا وتقتل رجلًا تطبيق نظام لفحص التمور في إفطار الصائمين المنتدى السعودي للإعلام خطوة مهمة في لمّ شتات إعلامنا العربي الحج: يمكن اختيار مدينة القدوم لأداء الفريضة توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم
أعلنت منصة “مُدد”، الرقمية لتقديم حلول رفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور، اعتماد رقم الجوال المسجل في “ابشر” للدخول إلى المنصة.
تعرف أكثر عن خطوات تغيير رقم الجوال المسجل في منصة مُدد: pic.twitter.com/9asL8Lc7Caقد يهمّك أيضاً
— Mudad | مُدد (@Mudad_sa) February 19, 2023
وقالت منصة مُدد، في تغريدة عبر “تويتر”: “عملاؤنا الأعزاء.. سيتم اعتماد رقم الجوال المسجل في أبشر للدخول إلى حساب المنشأة في منصة مُدد بدءاً من تاريخ 21/2/2023”.
في سياق متصل، أكدت منصة مُدد، أهمية الالتزام برفع ملف حماية الأجور بشكل شهري لجميع الموظفين المسجلين على المنشاة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتفادي إيقاع العقوبات على المنشأة.
وأضافت منصة مُدد أنه يمكن الحصول على المزيد من التفاصيل عن حماية الأجور من خلال الاطلاع على الرابط التالي “اضغط هنا“.