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لصناعة جيل سعودي مؤهل ومدرب وفق أعلى المعايير

اعتماد مركز الحرمين كمركز تدريبي من المؤسسة العامة للتدريب

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ مساءً
اعتماد مركز الحرمين كمركز تدريبي من المؤسسة العامة للتدريب
المواطن - فريق التحرير

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خطت رئاسة الحرمين الشريفين خطوة متقدمة لتعظيم التدريب وإعطائه دفعة قوية للأمام، حيث تم اعتماد مركز الحرمين الشريفين للتدريب بالإدارة العامة للشؤون التدريبية والتأهيلية والإثرائية كمركز تدريبي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لأول مرة على مستوى المملكة، في إجراء وصفه الخبراء والمختصون في مجال التدريب بأنها تعكس عناية الرئاسة باستثمار الكوادر البشرية وتنمية مهارتها وصقل قدراتها تعزيزًا لمستهدفاتها المنبثقة من الخطة التطويرية 2024، فضلًا عن مأْسسة النشاط التدريبي وصناعة جيل سعودي مؤهل ومدرب وفق أعلى المعايير العالمية.

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة حريصة على عقد الشراكات الفاعلة مع الجهات الحكومية من أجل تطوير منظومة أعمالها المقدمة لضيوف الرحمن؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة الذين يؤكدون دومًا على ضرورة بذل أقصى الجهود في الحرمين الشريفين.

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مركز الحرمين للتدريب

وأطلقت الرئاسة بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، مركز الحرمين الشريفين للتدريب التابع لوكالة الشؤون التطويرية والتدريبية والإثرائية.

وقدم شكره الدكتور الفهيد، لافتًا إلى جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ودورها في توفير التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات الوطن بالجودة والكفاية التي يتطلبها سوق العمل.

شراكات إستراتيجية

وأشاد بكفاءة برامج المؤسسة وحرصها على تحقيق معيار متميز في تأهيل المتدربين، وبناء شراكات إستراتيجية مع قطاعات العمل لتنفيذ برامج تدريب تقنية ومهنية، والتوسع في المجالات التدريبية المتقدمة الداعمة للخطط الوطنية والمشاركة في برامج نقل وتطوير التقنية.

وحرصت الرئاسة على تفعيل كافة البرامج التدريبية لمنسوبيها بما يحقق تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

صرح عالمي

وتتمحور رؤية المركز إلى أن يصبح المركز صرحًا رائدًا للتنمية البشرية داخليًّا وخارجيًّا وفقًا لمعايير الجودة، فيما تتركز رسالته في السعي لتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية المتميزة في جميع المجالات والمعدة بدرجة عالية من الجودة في ضوء احتياجات الرئاسة وفي خدمة الجهات العاملة في الحرمين الشريفين.

وكان الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس قد استقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم بمقر الرئاسة بمكة المكرمة، مقدمًا شكره له على جهوده الكبيرة، ونهدف لمزيد من التعاون المثمر والذي تنعكس ثماره اليانعة في الارتقاء بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، مؤكدًا بأن النهضة الحقيقة والنجاحات والإنجازات لا تقوم إلا بسواعد الموظفين والموظفات المؤهلين تأهيلًا جيدًا.

من جهته، ثمن محافظ المؤسسة بجهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تطوير منظومة تنمية الموارد البشرية التي تحقق رؤية حكومتنا الرشيدة لرسالة الحرمين الشريفين للعالم وبناء نموذج فعال وتكاملي في مجال التدريب المتخصص من خلال الكفاءات التدريبية والعلمية، وباستخدام تقنيات التعليم الحديثة.

وأشار إلى أن المؤسسة تشجع مثل هذا النوع من التدريب الذي يسعى لتنمية الموارد البشرية والمساهمة في سد حاجة قطاع الحرمين الشريفين من القوى البشرية المؤهلة والترخيص للقطاع الأهلي بالتدريب والإشراف عليه وتحديد معاييره الفنية وهي بذلك تعمل على تنظيم هذا المورد البشري الهام بما يضمن التكامل بين نشاطاتها والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لها بما يضمن رسالة المؤسسة بشكل عام في تشجيع الاستثمار في التدريب الأهلي وصولًا إلى الإشراف على تقويم العملية التدريبية وتفعيل الشراكات الإستراتيجية والمؤسسية والمشاركات المجتمعية.

خطوة ضخمة لتحقيق أهداف رؤية 2030

وتعد الشراكة التي حققتها الرئاسة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خطوة ضخمة لتحقيق الأهداف التي من شأنها الرقي بالخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، حيث تحرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن تقدّم أجود المهارات الاحترافية بمعايير مهنية عالية الجودة، ونسعى في هذه الشراكة أن نقدم كل ما من شأنه أن يحقق تطلعات رؤية المملكة الرائدة 2030.

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