افتتاح “معرض زوايا” للتصميم الداخلي في جامعة الأميرة نورة

افتتحت كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم الاثنين 20 فبراير 2023م، معرض “زوايا”؛ يتضمّن أعمال طالبات قسم التصميم الداخلي تحت إشراف أعضاء القسم؛ لعرض أنموذج عن الإنتاج الإبداعي للطالبات، وذلك في مقر الكلية.

ويُسلّط المعرض الضوء على (25) عملًا لطالبات القسم؛ بهدف ترسيخ صورة واقعية عن إبداع الطالبات من خلال عرض حصيلة مشاريعهن في مختلف مقررات التصميم الداخلي، وإتاحة الفرصة لتقديم الأفكار والتسويق لمشاريعهنّ أمام طالبات الجامعة، ورواد الأعمال، والمهتمين بمجالات التصاميم والفنون.

ويستمر المعرض في استقبال زواره إلى غد الثلاثاء 21 فبراير، من الساعة 9 صباحًا وحتى 1ظهرًا (للنساء)، ومن الساعة 7 إلى 9 مساءً (دعوة عامة).

ويأتي المعرض ضمن اهتمام كلية التصاميم والفنون بالمساهمة في تحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، من خلال إعداد كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني، وتأهيل ودعم الطالبات، والمساهمة بفاعلية في الحراك التنموي.

وللاطلاع على معارض كلية التصاميم والفنون يمكن زيارة الرابط التالي:

https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Designs/Exhibitions/Pages/default.aspx