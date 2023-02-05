افتتاح منطقة رملة تيرازا ولقطات لمطاعمها العالمية

استقبلت اليوم الأحد الـ 5 من فبراير رملة تيرازا أحدث مناطق تقويم الرياض زوارها في أول أيامها بمجموعة من أرقى المطاعم والمقاهي في مكان واحد، وتقديم التجارب العالمية وسط تحفة معمارية تحتضنها العاصمة الرياض، حيث تتمتع المنطقة بتصاميمها النادرة والمميزة.

وتوفر رملة تيرازا تجربة ترفيهية جديدة تسافر بزائريها في رحلة تذوق نكهات المطابخ العالمية في الأرجنتين واليابان وأستراليا، والاستمتاع بتناول الأطباق المتنوعة التي تقدم بفن وطابع مميز يعكس ثقافة مأكولات تلك الدولبين الجلسات العصرية والعروض الموسيقية الحية.

مطبخ مفتوح

وتضم المنطقة مطعم ومتجر Jones the grocer بمطبخ مفتوح يقدم خيارات واسعة من المعجنات والمشروبات الساخنة والباردة وأنواع عديدة من الأجبان واللحوم، بينما يحتوي مطعم بروت الأرجنتيني على أطباق اللحوم المستوردة من الأرجنتين التي تتمتع بتوليفات مبتكرة في التقديم ومزج التوابل والنكهات.

كما تمنح رملة تيرازا تجربة يابانية شهيرة من خلال مطعم clap الذي يشتمل على العديد من الأطباق الرئيسة والمقبلات المحضرة على طريقة المطبخ الياباني في أجواء خاصة وفريدة، إلى جانب ايريس كافيه العالمي بما يحويه من تشكيلات متنوعة ومبتكرة من المأكولات والمشروبات، ويمكن الحجز في مطاعم المنطقة عبر تطبيق ذا شفز من خلال الضغط (هنا).

وينتظر زوار تقويم الرياض العديد من الفعاليات على مدار العام تتنوع في ترفيهها وأنشطتها، ومنها التجارب العالمية والحفلات الغنائية والعروض الفنية التي تمنح أوقاتًا استثنائية من المتعة.