اكتشاف حفرة غريبة في لبنان بعد ظهور أخرى بتركيا

اكتشف راع لبناني حفرة عمقها يزيد عن 12 مترًا، ضمن منطقة بين بلدتي ريحا وبرقا المحاذيتين عقاريًا لبلدة بشوات، ناجمة عن انزلاق للتربة في المحلة.

وقد تفقد الموقع رئيس بلدية بشوات حميد كيروز، وناشد غرفة إدارة الكوارث بتكليف اختصاصيين جيولوجيين لتفقد المكان وتحديد الأسباب التي أدت إلى هذه الهوة العميقة، والمبادرة إلى إقامة سياج على دائرة قطرها 20 مترًا حفاظًا على السلامة العامة.

حفرة غامضة في تركيا

وظهرت في مدينة قونية التركية حفرة عملاقة تشكلت فجأة، ما أثار المخاوف من ارتباطها بالزلزال والهزات التي تضرب ولايات تركية عدة على مدى الأسبوعين الماضيين.

وتبلغ مساحة الحفرة 1400 متر بعمق 12 مترًا وقطر 37 مترًا، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول الرسمية، والتي نشرت أيضا فيديو وثق الحفرة.

وأثارت الحفرة التي ظهرت بشكل مفاجئ حيرة السكان، وفي تعليق للوكالة التركية على الظاهرة الغريبة، قال مدير مركز الأبحاث والتطبيقات في جامعة قونية التقنية، فتح الله أرك: يقول المواطنون إن حفرة جديدة تشكلت أمس في كارابينار، راجعنا المنطقة لتفحص الحفرة ولم نتمكن من العثور على رابط بينها وبالزلزال الذي حدث اليوم أو الزلزال الكبير الذي وقع في السادس من فبراير.

وأضاف أن الحفرة تشكلت من قبل وظهرت للعيان بعد نحو 20 يومًا من الزلازل الكبيرة، لذا فإن هذه الحفرة لا علاقة لها بالزلازل الكبيرة السابقة أو الزلزال الحالي.

حصيلة ضحايا زلزال شرق المتوسط

وتجاوز عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي وقع يوم 6 فبراير 50 ألف قتيل، حيث أعلنت تركيا ارتفاع عدد القتلى على أراضيها إلى أكثر من 44 ألفًا.

ويُعد أحدث رقم معلن في سوريا، 5914 قتيلاً، ليرتفع عدد القتلى الإجمالي في البلدين متجاوزاً 50 ألفاً.