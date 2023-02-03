أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، عن اكتمال وصول القوات المشاركة في تمرين “رماح النصر 2023” إلى مركز الحرب الجوي في القطاع الأوسط، استعدادًا لانطلاق مناورات التمرين.

القوات المشاركة

وأوضحت وزارة الدفاع، أن التمرين تشارك فيه كافة أفرع القوات المسلحة، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة.

كما تشارك فيه قوات من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب القوات الأمريكية والبريطانية والباكستانية واليونانية والأردنية.