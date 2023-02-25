اكتمال 20 % من مشروع نيوم العملاق

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قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، نظمي النصر، إن المدينة تعيد تعريف المستقبل، مؤكدًا على أن المشروع العملاق يسير على الطريق الصحيح ويتقدم بسرعة، وأن خُمس البناء قد اكتمل بالفعل.
وتابع في حوار مع موقع Design Boom: الشيء الأكثر أهمية هو أن تكون قادرًا على توسيع البنية التحتية لتشمل جميع المناطق التي نحن على استعداد لبدء البناء فيها مستقبلًا.
وأضاف: مع مرور الوقت، ومع نمو البناء، انتقلت نيوم إلى مرحلة تالية من التشييد، وذلك في سندالة التي من المقرر أن تفتح أبوابها في عام 2024، متابعًا أن الهندسة المعمارية غير المسبوقة تتدخل في المرحلة التالية من البناء.
وقال التقرير: يأتي ذلك بعد شهر واحد فقط من عرض نيوم للعالم توثيق بناء المدن الأربع الكبرى في فيديو مفصل، حيث يُظهر تقدم أعمال البناء واسعة النطاق في مناطق نيوم بما في ذلك THE LINE و Trojena و Sindalah و Oxagon.
وتُعد سندالة وجهة فاخرة مليئة بالهندسة المعمارية المبتكرة، وتحدد المعايير النموذجية للرفاهية، وفي الوقت نفسه، فإن تروجينا تتمحور حول الذهاب إلى الرحلات الاستكشافية الجبلية والأراضي، بينما تعتبر ذا لاين مدينة المستقبل، أما أوكسجون فهي مركز للدراسات المتقدمة والتي تشمل أبحاث استخدام مصادر الطاقة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين.
وقال النصر: إذا أردنا حل تحديات الغد، فعلينا مواجهتها اليوم، مهما بدت صعبة، ونحن في نيوم، نعالج بعضًا من أكثر التحديات إلحاحًا التي تواجه البشرية من خلال الجمع بين مجتمع من ألمع العقول الملتزمة بإعادة تصور شكل المستقبل المستدام في غضون 20 إلى 30 عامًا، وبنائه اليوم.
وأضاف: نحن نعيد تعريف المستقبل الآن من خلال مدينة نيوم.