الأحوال الجوية تدفع مجرمًا هاربًا لأحضان الشرطة الأمريكية

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لقائد يخت في نهر كولومبيا بالولايات المتحدة يرسل نداء استغاثة؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

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وبحسب الفيديو المتداول، هبَّ خفر السواحل لإنقاذه من الغرق، قبل أن تأتي موجة هائلة لتقلب القارب رأسًا على عقب.

ونجح خفر السواحل في إنقاذه ونقله للمستشفى لتلقي العلاج، لكنهم اكتشفوا أنه مدان بجرائم خطيرة وهارب من العدالة، وسائق يختًا مسروقًا، فاقتادوه للسجن.