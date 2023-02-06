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أرسل نداء استغاثة لخفر السواحل

الأحوال الجوية تدفع مجرمًا هاربًا لأحضان الشرطة الأمريكية

2023-02-06 الساعة 1:47
الأحوال الجوية تدفع مجرمًا هاربًا لأحضان الشرطة الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لقائد يخت في نهر كولومبيا بالولايات المتحدة يرسل نداء استغاثة؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

التفاصيل

وبحسب الفيديو المتداول، هبَّ خفر السواحل لإنقاذه من الغرق، قبل أن تأتي موجة هائلة لتقلب القارب رأسًا على عقب.

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ونجح خفر السواحل في إنقاذه ونقله للمستشفى لتلقي العلاج، لكنهم اكتشفوا أنه مدان بجرائم خطيرة وهارب من العدالة، وسائق يختًا مسروقًا، فاقتادوه للسجن.

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