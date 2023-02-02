الأخدود يخطف صدارة دوري يلو برباعية مدوية في الأهلي

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فقد الفريق الكروي الأول في الأهلي، صدارة دوري يلو، مساء اليوم، وذلك بعد الخسارة أمام ضيفه الأخدود برباعية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ19.
🎥 | ملخص أهداف ⚽️ |#الأهلي 1#الأخدود 4قد يهمّك أيضاً
مباراة ضمن الجولة التاسعة عشرة من دوري الدرجة الأولى#الأهلي_الأخدود#الرياضية_السعودية#دوري_يلو pic.twitter.com/xz3VCGxVBB
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 2, 2023
باستوس كان تقدم بالهدف الأول لـ الراقي في الدقيقة الـ33 من ضربة رأسية، ثم تعادل اللاعب عثمان باتو في الدقيقة الـ45 من ركلة جزاء لفريق الأخدود.
وفي الشوط الثاني، كشر نادي الأخدود عن أنيابه ليضيف الهدف الثاني بالدقيقة الـ55 عبر اللاعب حسن المصعبي.
ثم واصل الأخدود تفوقه وسيطرته الهجومية ليُسجل الهدف الثالث عبر اللاعب كاكا في الدقيقة الـ60.
تراجع الأهلي استمر، مما جعل الأخدود يستغله محرزًا الهدف الرابع عبر اللاعب عثمان باتو في الدقيقة الـ 88 بمهارة فردية مميزة.
وتجمد رصيد الراقي عند 37 نقطة متراجعًا من المركز الأول للرابع في جدول ترتيب دوري يلو، بينما أصبح رصيد الأخدود 37 نقطة في المركز الأول.