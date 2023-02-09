الأردن تسجل 700 هزة أرضية عقب زلزال تركيا

أعلن مرصد الزلازل الأردني عن تسجيل 700 هزة أرضية في الأردن عقب وقوع زلزال تركيا المدمر.

مساعدات

وحذرت فرق الإنقاذ في الشمال السوري من خطورة الوضع، مؤكدة أن كل ساعة تأخير في إيصال المساعدات إلى المنطقة التي هزها الزلزال، فجر الاثنين الماضي، تقابلها 50 وفاة.

من جهته، قال وزير الصحة شمال غربي سوريا حسين بازار، إن القطاع الطبي “يقف عاجزًا عن استيعاب حجم الكارثة” في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، بحسب ما نقلت “العربية”.