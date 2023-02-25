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قادمة من سوريا وتحمل قنابل يدوية

الأردن يعلن إسقاط مسيرة مفخخة هددت أمن الحدود

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢١ مساءً
الأردن يعلن إسقاط مسيرة مفخخة هددت أمن الحدود
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الجيش الأردني أن قوات حرس الحدود أسقطت، اليوم السبت، طائرة مسيرة قادمة من سوريا حاولت اجتياز الحدود الأردنية وهي تحمل قنابل يدوية وبندقية.

بيان عسكري

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله: إن قوات حرس الحدود، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود، بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية.

وأضاف البيان: “بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على بندقية إم فور، وأربع قنابل يدوية وتبين أنه تم إعداد الطائرة المسيرة بطريقة مفخخة في حال تم ضبطها من قبل عناصر حرس الحدود”.

تهديد الحدود

وتعمل القوات المسلحة الأردنية على التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه، بحسب البيان.

وفي 17 فبراير من العام الماضي، أعلن الجيش الأردني أنه أحبط عددًا كبيرًا من محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود الممتدة على حوالي 375 كيلومترًا.

وقال الجيش آنذاك إن السلطات الأردنية أحبطت خلال نحو 45 يومًا مطلع عام 2022 دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، ما يعادل الكمية التي تم ضبطها طوال العام 2021.

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