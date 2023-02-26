الأرصاد: أمطار على الرياض والمحافظات التابعة لها بدءًا من اليوم

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قال عادل القازنلي محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، إن الرياض والمحافظات التابعة لها ستتأثر بالتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة، حيث ستهطل عليها أمطار بدءًا من اليوم الأحد.
فيديو | محلل الطقس في الأرصاد: أمطار على الرياض والمحافظات التابعة لها بدءا من اليوم #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/n5ST7M1oWa
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 26, 2023
وأوضح القازنلي في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن من أبرز المناطق التي ستتأثر بهذه التقلبات هي المناطق الشمالية والرياض، وذلك بتكون السحب الركامية الرعدية الممطرة وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة عليهما بدءًا من اليوم.
ولفت إلى أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الممطرة على منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني دعت إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية المحتملة على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل.
وأوضحت المديرية في بيان صادر عنها أن منطقة الرياض ستتأثر بأمطار متوسطة تشمل ضرما والقويعية والمزاحمية والأفلاج والخرج وحوطة بني تميم ووادي الدواسر، إضافة إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة ورنية وتربة والخرمة والمويه.
ولفتت إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، وأجزاء من منطقة عسير وتشمل أبها وخميس مشيط وسراة عبيدة وأحد رفيدة والحرجة وتثليث والنماص وبلقرن والمجاردة ومحايل وبارق وتنومة، وأجزاء من مناطق جازان والباحة ونجران، وستتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار خفيفة تشمل الليث والقنفذة وجدة وخليص.
وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، مع الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.