Icon

التعادل شعار مباريات الفتح والنصر في فبراير Icon اعتداء وحشي من طالب على معلمة في أمريكا Icon آلية مصادقة عقد النكاح للزوجة القادمة بتأشيرة زيارة Icon جستنيه ينتقد بعض الإعلاميين النصراويين Icon خطيب المسجد النبوي: عودوا ألسنتكم ذكر الله لتطيب قلوبكم Icon أرجنتيني يدير مباراة الفتح والنصر Icon خطيب المسجد الحرام: اتبعوا نبيكم لتبتعدوا عن الهوى والزلات Icon تشكيل مباراة الهلال والوداد المتوقع Icon الدفاع المدني يستذكر الشهيد الذبياني Icon التعاون يتألق بـ10 لاعبين في الدوري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تدني الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة

الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات

2023-02-03 الساعة 11:12
الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لتكون الضباب على مرتفعات جازان,و عسير والباحة, فيما يطرا انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة. كما لا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الحدود الشمالية والجوف.

توقعات الأرصاد

وأشار التقرير إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وشمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

قد يهمّك أيضاً
Img

27 وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

Img

دائرة الحكام: هدف الهلال المُلغَى ضد أبها صحيح

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدير عام الجوازات: اعتماد خطة حج 1444هـ...
السعودية اليوم

مدير عام الجوازات: اعتماد خطة حج 1444هـ...

السعودية اليوم
كيفن مكارثي يخطط لزيارة تايوان الأسبوع المقبل
العالم

كيفن مكارثي يخطط لزيارة تايوان الأسبوع المقبل

العالم
سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على معظم...
السعودية اليوم

سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على معظم...

السعودية اليوم
استضافة المملكة مؤتمر مستقبل منظمات التربية يؤكد...
السعودية اليوم

استضافة المملكة مؤتمر مستقبل منظمات التربية يؤكد...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تعلن حصول 4 كليات وأكاديميتين...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تعلن حصول 4 كليات وأكاديميتين...

السعودية اليوم
3 باكستانيين بحوزتهم 2 كجم من الشبو...
أخبار أمنية

3 باكستانيين بحوزتهم 2 كجم من الشبو...

أخبار أمنية
ميسي هلالي .. أمنيات تراود عشاق الزعيم...
الرياضة

ميسي هلالي .. أمنيات تراود عشاق الزعيم...

الرياضة
كريستيانو رونالدو يشعل قمة النصر والاتحاد
الرياضة

كريستيانو رونالدو يشعل قمة النصر والاتحاد

الرياضة