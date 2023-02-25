الأرصاد: تقلبات جوية وأمطار على معظم المناطق بدءًا من الغد

أصدر المركز الوطني للأرصاد توقعاته، اليوم السبت، بشأن حدوث تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة، من غد الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في إنفوجراف على حسابه بموقع “تويتر”، أنه من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من يوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل؛ تشمل أمطارًا متوسطة إلى غزيرة رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للغبار، تساقطًا للبرد، سيولًا، تدنيًا في الرؤية الأفقية، مع تفاوت في درجات الحرارة العظمى والصغرى.

أمطار غزيرة

وبشأن التفاصيل، قال المركز إنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الرياض والشرقية، تبدأ من مساء الأحد وتستمر إلى الاثنين، مع هبوب رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للغبار وتساقط للبرد.

وأوضح أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة على الرياض ومكة المكرمة، من مساء الثلاثاء وحتى الأربعاء، مع هبوب رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للغبار وتساقط للبرد وسيول.

ومن المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة، حيث تبدأ من الأحد وتزداد يومي الثلاثاء والأربعاء، ويصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للغبار وتساقط للبرد وسيول.

تفاوت درجات الحرارة

ويتوقع تفاوت في درجات الحرارة، على معظم أنحاء المملكة يومي الاثنين والثلاثاء، مع ارتفاع درجات الحرارة العظمى، أما من يوم الثلاثاء، فسيكون هناك انخفاض بدرجات الحرارة الصغرى على تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، والرياض.