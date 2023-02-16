الأرصاد تنبه: ارتفاع الأمواج ورياح تعيق الرؤية في جدة ورابغ وبحرة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً اليوم، بارتفاع للأمواج، على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية.

الحالة تستمر حتى صباح الجمعة

وأشار التنبيه إلى أن الحالة تشمل محافظات جدة ورابغ وبحرة تشمل مركز الشعيبة والأجزاء الساحلية المجاورة لها، حيث تبدأ الحالة – بمشيئة الله – من الساعة 12 صباحاً من يوم غد الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ 09 مساءً.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.

رياح نشطة تعيق الرؤية

وأشار المركز أن تأثير الرياح النشطة وتحد من مدى الرؤية الأفقية يستمر على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة، يمتد تأثيرها على أجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كما يتوقع تكوّن الصقيع على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.