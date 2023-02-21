الأرصاد: توقعات بهطول أمطار خلال فصل الربيع

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره الفصلي بشأن توقعات الحالة المناخية السائدة والمتوقعة على المملكة خلال فصل الربيع هذا العام، متوقعًا هطول للأمطار وارتفاع طفيف في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

أمطار ربيعية

وتوقع المركز – بمشيئة الله- هطول أمطار ربيعية أعلى من معدلاتها على معظم مناطق المملكة، فيما ترتفع نسبة الاحتمالية على مناطق جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، حائل والقصيم، فيما تشير التوقعات المناخية لشهر مارس إلى هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة، تزداد احتماليتها في الشهر ذاته على مناطق الرياض، مكة المكرمة، حائل، الجوف، الباحة، عسير وجازان.

ارتفاع الحرارة

كما أشارت التوقعات المناخية إلى ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الربيع المقبل عن معدلها الطبيعي على جميع مناطق المملكة، لتصل درجة واحدة على مناطق الرياض، المدينة المنورة، الشرقية، حائل، القصيم، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية ونجران، بينما تزيد عن معدلها الطبيعي بنصف درجة على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

ودعا المركز إلى متابعة قنواته الإعلامية وموقعه الرسمي لمعرفة المزيد من التفاصيل حول التوقعات الخاصة بفصل الربيع.