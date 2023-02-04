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مع نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة

الأرصاد: درجات الحرارة تلامس الصفر من الاثنين المقبل

2023-02-04 الساعة 7:32
الأرصاد: درجات الحرارة تلامس الصفر من الاثنين المقبل
المواطن فريق التحرير

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نوه المركز الوطني للأرصاد أن هناك تقلبات جوية تشهدها أنحاء المملكة، خلال الأسبوع الجاري، ومنها نشاط للرياح وتساقط الثلوج في بعض المناطق.

المدينة ومكة

وتشهد مناطق المدينة والمنورة ومكة وتبوك والجوف حالة نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة، بداية من الاثنين وحتى الأربعاء المقبل.

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وتكون الأمواج مرتفعة في الأجزاء الساحلية من تبوك ومكة والمدينة المنورة لتصل إلى أكثر من مترين ونصف، من الثلاثاء وحتى الجمعة، حسبما أفاد المركز الوطني للأرصاد.

تساقط الثلوج

وتتساقط الثلوج في مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، من الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، فيما تصل درجات الحرارة ما بين 0 إلى 4ْ في مناطق تبوك وجوف وحائل والحدود الشمالية وشمال المدينة المنورة.

وتصل درجات الحرارة في القصيم والرياض وشمال المنطقة الشرقية ما بين ْ5-8ْ.

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