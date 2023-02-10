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الأرصاد: رياح تثير الأتربة على حائل

2023-02-10 الساعة 2:10
الأرصاد: رياح تثير الأتربة على حائل
المواطن - فريق التحرير

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية. في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار خفيفة ولا يستبعد تساقط الثلوج مع تكون الصقيع على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

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سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

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