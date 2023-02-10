الأرصاد : رياح نشطة وأمطار وتساقط الثلوج على عدة مناطق

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توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية. في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار خفيفة ولا يستبعد تساقط الثلوج مع تكون الصقيع على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والاوسط ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج على الجزئيين الشمالي و الاوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.