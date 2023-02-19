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تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

الأرصاد لأهالي عسير والمدينة: رياح نشطة وأتربة حتى الـ 8 مساءً

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣١ صباحاً
الأرصاد لأهالي عسير والمدينة: رياح نشطة وأتربة حتى الـ 8 مساءً
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا عن تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، وكذلك رياح نشطة على محافظتي بدر وينبع بالمدينة المنورة، وسط توقعات بأن تستمر  الحالة حتى الـ 8 مساءً.

المناطق المتأثرة

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة المتوقعة في عسير تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنٍ في مدى الرؤية، وتشمل محافظات بيشة وتثليث وطريب والعرين، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، والتي تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

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فيما نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة على محافظتي بدر وينبع بالمدينة المنورة، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية ، وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً .

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن السماء تكون غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جازان، عسير والباحة كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 

 

 

 

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