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الصقيع من أهم تأثيراتها

الأرصاد: موجة باردة على تبوك

2023-02-04 الساعة 9:46
الأرصاد: موجة باردة على تبوك
المواطن - واس

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم  السبت، من موجة باردة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تكون للصقيع على تبوك ومحافظة تيماء ومراكز المعظم وجبل اللوز وحالة عمار وعلقان.

تقلبات جوية

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثالثة ليلاً، وتستمر حتى الساعة الـ 9 من صباح الغد. وفي سياق متصل نوه المركز الوطني للأرصاد أن هناك تقلبات جوية تشهدها أنحاء المملكة، خلال الأسبوع الجاري، ومنها نشاط للرياح وتساقط الثلوج في بعض المناطق.

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وتشهد مناطق المدينة والمنورة ومكة وتبوك والجوف حالة نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة، بداية من الاثنين وحتى الأربعاء المقبل.

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