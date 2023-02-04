الأرصاد: موجة باردة على تبوك

هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم تحدي ديزايناثون محمد كنو يغيب عن مباراة الهلال وفلامنجو شبيه طلال مداح يكشف أكثر موقف غريب تعرض له النصر بطل الشتاء في ترتيب دوري روشن الهلال يكشف آخر تطورات إصابة أندري كاريلو لقطات تحبس الأنفاس قبل إسقاط المنطاد الصيني لحظة إسقاط المنطاد الصيني نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يتوج الفائز بكأس الفروسية والد المبتعث المغدور وليد الغريبي يكشف تفاصيل مؤلمة حول وفاة ابنه مشاريع قرارات وزارية لإنقاذ الشركات المهددة بالإفلاس
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، من موجة باردة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تكون للصقيع على تبوك ومحافظة تيماء ومراكز المعظم وجبل اللوز وحالة عمار وعلقان.
وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثالثة ليلاً، وتستمر حتى الساعة الـ 9 من صباح الغد. وفي سياق متصل نوه المركز الوطني للأرصاد أن هناك تقلبات جوية تشهدها أنحاء المملكة، خلال الأسبوع الجاري، ومنها نشاط للرياح وتساقط الثلوج في بعض المناطق.
وتشهد مناطق المدينة والمنورة ومكة وتبوك والجوف حالة نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة، بداية من الاثنين وحتى الأربعاء المقبل.