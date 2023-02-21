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يصاحبها تدنٍ في مستوى الرؤية

الأرصاد ينبه أهالي المدينة ونجران: رياح نشطة وأتربة مثارة حتى المساء

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٢ صباحاً
الأرصاد ينبه أهالي المدينة ونجران: رياح نشطة وأتربة مثارة حتى المساء
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا لأهالي المدينة المنورة ونجران وبدر، ووادي الفرع، من رياح وأتربة وغبار حتى المساء.

المناطق المتأثرة

ونبّه المركز عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنِ في الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الـ 6 مساءً.

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كما نبه المركز من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي بدر، ووادي الفرع، وسط توقعات بأن تستمر حتى الـ 7 مساءً.

فيما نبه مركز الأرصاد من رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في الامواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع ومركز الرايس، وسط توقعات بأن تستمر حتى الـ 7 مساءً.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.

 

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