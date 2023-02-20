الأرصاد ينبه أهالي حائل والقصيم: أتربة مثارة حتى الـ 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا بشأن الأتربة المثارة في منطقتي حائل والقصيم والتي تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

مناطق التأثر

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية بمنطقة حائل تبدأ من صباح اليوم وتشمل كل من ( الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، حائل، سميراء ، موقق) وتستمر حتى الـ 8 مساءً، فيما تشمل التأثيرات المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

وتتأثر منطقة القصيم في كل من (البدائع، البكيرية، الخبراء، الرس، الفوارة، النبهانية، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عيون الجواء)، فيما تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، وتبدأ من صباح اليوم وتستمر حتى الـ 8 مساءً.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل والقصيم، كما تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً على وسط وجنوب المملكة قد تخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير والباحة. البحر الأحمر.