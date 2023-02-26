Icon

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة Icon لص المحلات التجارية بجدة في قبضة الشرطة Icon سامسونج تدعم مساعدها بيكسبي بتقنية فريدة لاستنساخ الأصوات Icon شؤون الحرمين ترصد رضا قاصدي المسجد الحرام إلكترونيًا Icon اللقطات الأولى لمقتل 4 بانفجار جنوب غرب باكستان Icon 6 ملايين طالب وطالبة يؤدون الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني Icon تداول تعلن انخفاض الأرباح إلى 425 مليون ريال في 2022 Icon هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن وظائف للجنسين Icon توقعات بـ هطول أمطار على 3 مناطق حتى الـ 10 مساءً Icon الأرق يرفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
أخطرها النوبات القلبية

الأرق يرفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٠ صباحاً
الأرق يرفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توصلت دراسة حديثة، إلى أن الأشخاص المصابين بالأرق والذين يعانون من صعوبات في النوم هم أكثر عرضة بنحو 69% للإصابة بالنوبات القلبية.

ووفقا للدراسة، فقد لاحظ الباحثون أيضاً أن الأشخاص الذين ينامون خمس ساعات أو أقل في الليلة هم الأكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية.

وتضاعف احتمال الإصابة بنوبة قلبية لدى الأشخاص المصابين بداء السكري والأرق. كما أن النساء اللواتي يعانين من الأرق أكثر عرضة للإصابة.

مخاطر قلة النوم

وكشفت الدراسة، أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بغض النظر عن العمر، وأن النوبات القلبية تحدث في كثير من الأحيان عند النساء المصابات بالأرق”.

وبينت الدراسة، أنه ليس من المستغرب أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق والذين يعانون أيضاً من ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول أو مرض السكري كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية من الذين لا يعانون من هذه الأمراض”.

وتابعت ، أنه على الرغم من ربط عدد من الدراسات بين الأرق وأمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أن هذا التحليل الأخير هو الأكبر حتى الآن، حيث جمع الباحثون نتائج 1،226 دراسة وبيانات مُقَيَّمة لـ 1،184،256 بالغاً – 13% منهم يعانون من الأرق. ومن بين هؤلاء، أصيب 2406 بنوبات قلبية. ومعظم المرضى (96 في المائة) الذين تمت ملاحظتهم في الدراسة ليس لديهم تاريخ سابق للحالة.

أعراض الأرق

ونظر الباحثون أيضاً في ما إذا كانت أعراض الأرق الفردية تزيد من خطر إصابة المرضى بنوبة قلبية، ووجدوا أن الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في النوم والاستمرار في النوم كانوا أكثر عرضة بنسبة 13 في المائة للإصابة بنوبة قلبية. ومع ذلك، فإن المرضى الذين ناموا ساعات كافية ولكنهم استيقظوا دون الشعور بالانتعاش لم يكن لديهم مخاطر أعلى، وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.

وبحسب الدراسة، كان الأشخاص الذين ينامون 5 ساعات أو أقل كل ليلة أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية من أولئك الذين ينامون ست أو سبع ساعات في الليلة. لكن الحصول على قسط كبير من النوم يمكن أن يكون ضاراً أيضاً بصحتك.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين يقضون تسع ساعات أو أكثر في النوم كانوا على الأرجح يعانون من مشاكل صحية في القلب مثل الذين ينامون خمس ساعات أو أقل. كان المرضى الذين ناموا ست ساعات أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية مقارنة بمن ناموا تسع ساعات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الطائي يبحث عن الفوز الأول ضد الشباب
الرياضة

الطائي يبحث عن الفوز الأول ضد الشباب

الرياضة
وظائف بهيئة تنظيم المياه والكهرباء في مختلف التخصصات
السعودية اليوم

وظائف بهيئة تنظيم المياه والكهرباء في مختلف...

السعودية اليوم
خبير زلازل: 14 دولة مهددة بالهزات الارتدادية
العالم

خبير زلازل: 14 دولة مهددة بالهزات الارتدادية

العالم
موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون والقنوات الناقلة

الرياضة
وصلة ضرب مبرح لحكم من لاعبات فريق خاسر بالكونغو
العالم

وصلة ضرب مبرح لحكم من لاعبات فريق...

العالم
خريطة الرعب تكشف الأماكن المعرضة لخطر الزلازل القوية بالعالم
العالم

خريطة الرعب تكشف الأماكن المعرضة لخطر الزلازل...

العالم
معاناة برشلونة تشافي الأوروبية مستمرة
الرياضة

معاناة برشلونة تشافي الأوروبية مستمرة

الرياضة
حماية المستهلك: احذروا التعامل التجاري مع حسابات إنستجرام
السعودية اليوم

حماية المستهلك: احذروا التعامل التجاري مع حسابات...

السعودية اليوم