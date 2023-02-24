5 مباريات يغيب فيها تاليسكا عن النصر الأزياء التراثية تزين البوليفارد ولقطات مثيرة بعدسة “المواطن” موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال أول وفاة بالكوليرا في جنوب إفريقيا متاجر بريطانيا: 3 حبات طماطم فقط لكل مُشترٍٍ عراقية تضع 4 توائم في عملية قيصرية ثنائية لـ مان يونايتد ضد برشلونة تصعد به لثمن نهائي الدوري الأوروبي إسماعيل أبو السباع بعمر الـ95 يستقبل زوار المدينة المنورة بالقهوة والتمر منذ 40 عامًا الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا ترتيب دوري روشن بعد تعادل التعاون والاتحاد
وثقت عدسة “المواطن” مظاهر الاحتفالات بمنطقة بوليفارد الرياض بيوم التأسيس، وسط تفاعل واسع من قبل الزائرين.
حرص الزوار على ارتداء الأزياء الوطنية المعبرة عن الموروث التقليدي السعودي الذي يمتد لأكثر من 3 قرون، مستمتعين بالمقطوعات الموسيقية والأناشيد الوطنية.
وعكست احتفالات بوليفارد رياض سيتي مظاهر الاحتفاء التي يعيشها السعوديون، اعتزازًا بماضي أجدادهم والأمجاد التي سطروها في عقود وأزمنة سابقة ما زالت تزدهر وتتطور حتى اليوم، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بالمملكة ويوم تأسيسها.
نستعرض فيما يلي أجمل اللقطات: