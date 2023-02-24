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احتفالات متواصلة بذكرى يوم التأسيس

الأزياء التراثية تزين البوليفارد ولقطات مثيرة بعدسة “المواطن”

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ صباحاً
الأزياء التراثية تزين البوليفارد ولقطات مثيرة بعدسة “المواطن”
المواطن - خالد الحمودي - الرياض

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وثقت عدسة “المواطن” مظاهر الاحتفالات بمنطقة بوليفارد الرياض بيوم التأسيس، وسط تفاعل واسع من قبل الزائرين.

حرص الزوار على ارتداء الأزياء الوطنية المعبرة عن الموروث التقليدي السعودي الذي يمتد لأكثر من 3 قرون، مستمتعين بالمقطوعات الموسيقية والأناشيد الوطنية.

فخر واعتزاز

وعكست احتفالات بوليفارد رياض سيتي مظاهر الاحتفاء التي يعيشها السعوديون، اعتزازًا بماضي أجدادهم والأمجاد التي سطروها في عقود وأزمنة سابقة ما زالت تزدهر وتتطور حتى اليوم، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بالمملكة ويوم تأسيسها.

نستعرض فيما يلي أجمل اللقطات:

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