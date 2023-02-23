الأزياء الشعبية تجذب الأطفال وتعكس فرحتهم بذكرى التأسيس

وارتدى الزوار أزياءهم الشعبية القديمة التي تحاكي موروثهم التاريخي الأصيل، الذي يرجع جذوره إلى الدولة السعودية الأولى، التي أسسها الإمام محمد بن سعود، متطلعين من خلال جولتهم على الثقافة التاريخية التي عاشتها الجزيرة العربية في تلك الحقبة، بصحبة أطفالهم وعائلاتهم، متعايشين مع جيل المستقبل، في عبق الماضي وأصالة التاريخ.

معرض للملابس التراثية

وتضمّنت الفعاليات التي تستمر ثلاثة أيام، معرضًا خاصًا بالملابس الأثرية التي توارثها الأبناء عن الأجداد، تحت عنوان “الأزياء عبر الزمن”، ويضم مجموعة من الأزياء الشعبية للرجال والنساء والأطفال من مناطق المملكة كافة.

وتجوّل زوار ليوان الرياض في أركان الليوان التي تعكس تاريخ الدولة، وسط أجواء من الفرح والابتهاج والفخر والولاء لهذا الوطن.

ووثّقت عدسة “واس” فرحة الأطفال من خلال مشاركتهم في فعاليات الليوان، ومعايشتهم لتراث المملكة، إرث الأجداد، مبدين سعادتهم بأزيائهم الشعبية التقليدية التي يرتدونها، وأنشطتهم التراثية التي يمارسونها داخل الفاعلية.