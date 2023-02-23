الأزياء الشعبية تجذب الأطفال وتعكس فرحتهم بذكرى التأسيس

عروض الضوء والصوت بجبال أجا تجذب أكثر من 18 ألف زائر ضبط مواطن نقل 11 إثيوبية مخالفة لنظام أمن الحدود التعاون يخطف تعادلًا قاتلًا ضد الفيحاء إنقاذ 24 شاة من تحت الأنقاض في تركيا نجاح لافت للمنتدى السعودي للإعلام بحضور أكثر من 10 آلاف زائر ميزة جديدة لـ الواتساب بتعديل الرسائل المرسلة الشيباني يختتم رحلته التوثيقية على مسار الهجرة النبوية سيرًا على الأقدام سالم الدوسري سلاح الهلال بالأدوار الإقصائية سي إن إن: مشروع الدرعية سيُحدث نقلة نوعية في التاريخ السعودي 41 وظيفة شاغرة في شركة الحاج حسين رضا
توافدت الحشود الغفيرة من أهالي منطقة الرياض، للاحتفال بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، وذلك بمقر فعالية الليوان بمركز الملك عبدالله المالي “كافد”.