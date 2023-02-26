الأسهم السعودية تتراجع 101 نقطة عند الإغلاق

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 101.51 نقطة ليقفل عند مستوى 10051.78 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.7 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 105 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 37 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 179 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: السعودي الألماني الصحية، وأسترا الصناعية، والوطنية، والوطنية للتعليم، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: تهامة، والأصيل، ومجموعة تداول، وبترو رابغ، وأسمنت العربية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.96% و6.81 %.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، ودار الأركان، وبترو رابغ، والإنماء، والراجحي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، ولوبريف، ومرافق، والإنماء، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 151.37 نقطة ليقفل عند مستوى 18976.99 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 15.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 250 ألف سهم.