Icon

“المواطن” ترصد لحظات ما قبل التتويج في كأس السعودية Icon الأسهم السعودية تتراجع 101 نقطة عند الإغلاق Icon كريستيانو رونالدو يتوهج بالأرقام القياسية Icon ماريغا متخصص هز الشباك في الأدوار الإقصائية Icon أعراض تساعد في الكشف المبكر عن أكثر السرطانات خطورة Icon السديس: أراضينا لم تطأها أي قوى خارجية وبلادنا لا تهرم Icon لجنة الإفتاء تناقش إجهاض الأجنة المصابين بأمراض وراثية Icon طالب أمريكي يعتدي على معلمته بوحشية حتى أفقدها الوعي Icon مشوار الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا 2022 Icon ضبط 146 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بتداولات بلغت قيمتها 2.7 مليار ريال

الأسهم السعودية تتراجع 101 نقطة عند الإغلاق

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٨ مساءً
الأسهم السعودية تتراجع 101 نقطة عند الإغلاق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 101.51 نقطة ليقفل عند مستوى 10051.78 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.7 مليار ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 105 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 37 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 179 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: السعودي الألماني الصحية، وأسترا الصناعية، والوطنية، والوطنية للتعليم، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: تهامة، والأصيل، ومجموعة تداول، وبترو رابغ، وأسمنت العربية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.96% و6.81 %.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، ودار الأركان، وبترو رابغ، والإنماء، والراجحي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، ولوبريف، ومرافق، والإنماء، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 151.37 نقطة ليقفل عند مستوى 18976.99 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 15.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 250 ألف سهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا
العالم

الأمم المتحدة تتبنى قرارًا بـ141 صوتًا يطالب...

العالم
توقعات بتقلبات جوية حتى الجمعة وسرعة الرياح تصل إلى 70 كم/ ساعة
السعودية اليوم

توقعات بتقلبات جوية حتى الجمعة وسرعة الرياح...

السعودية اليوم
تركي آل الشيخ: ليلة صوت الأرض دليل على مكانة الفن السعودي
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ: ليلة صوت الأرض دليل...

السعودية اليوم
تسجيل 58 إصابة كورونا و50 حالة تعافٍ
السعودية اليوم

تسجيل 58 إصابة كورونا و50 حالة تعافٍ

السعودية اليوم
أحمد القندوسي رابع صفقات الأهلي المصري في يناير
الرياضة

أحمد القندوسي رابع صفقات الأهلي المصري في...

الرياضة
المياه الوطنية توضح خطوات رفع شكوى سداد خاطئ
السعودية اليوم

المياه الوطنية توضح خطوات رفع شكوى سداد...

السعودية اليوم
أمير حائل لكفيفة طلبت مساعدته لدراسة الماجستير: على الخشم وتأمري
السعودية اليوم

أمير حائل لكفيفة طلبت مساعدته لدراسة الماجستير:...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8...

السعودية اليوم