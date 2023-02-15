الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع عند مستوى 10573.05 نقطة

اكتشاف نقوش مسندية ومعثورات أثرية نادرة بموقع الأخدود في نجران سيناريو الموسم الماضي يُصعب مباراة الاتفاق والاتحاد تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني البصل يشعل أزمة عابرة للحدود عبر السوشال ميديا منتدى الرياض الدولي الإنساني فرصة فريدة لإحداث التغيير الهادف فيديو جديد يوثق اهتزاز الأرض والسيارات أثناء زلزال تركيا فاعل خير يتبرع بـ 500 ألف ريال لمتضرري الزلزال فهد بن نافل يحسم موقفه من الترشح لفترة جديدة سيدة تنجب 5 توائم في حالة نادرة بين كل 52 مليون امرأة توقيع عقود أكبر مشروع حافلات بين المدن السعودية عبر 76 مسارًا
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 76.46 نقطة ليقفل عند مستوى 10573.05 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 157 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 112 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 98 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات سليمان الحبيب، والباحة، وأسمنت اليمامة، ولوبريف، وأسمنت المدينة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات جاكو، والأصيل، والإنماء طوكيو، وسابك للمغذيات الزراعية، والجزيرة ريت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.17 و 6.77% .
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والراجحي، ومرافق هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأمريكانا، وسابك للمغذيات الزراعية، ولوبريف، ومرافق هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 11.9 نقطة ليقفل عند مستوى 19409.88 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 20 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 320 ألف سهم تقاسمتها 2349 صفقة.