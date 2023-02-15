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بتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع عند مستوى 10573.05 نقطة

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٧ مساءً
الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع عند مستوى 10573.05 نقطة
المواطن - فريق التحرير

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 76.46 نقطة ليقفل عند مستوى 10573.05 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليارات ريال.

كمية الأسهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 157 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 112 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 98 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات سليمان الحبيب، والباحة، وأسمنت اليمامة، ولوبريف، وأسمنت المدينة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات جاكو، والأصيل، والإنماء طوكيو، وسابك للمغذيات الزراعية، والجزيرة ريت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.17 و 6.77% .
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والراجحي، ومرافق هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأمريكانا، وسابك للمغذيات الزراعية، ولوبريف، ومرافق هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

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مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 11.9 نقطة ليقفل عند مستوى 19409.88 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 20 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 320 ألف سهم تقاسمتها 2349 صفقة.

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