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بتداولات بلغت قيمتها 3.3 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق على تراجع عند 10269.73 نقطة

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٢ مساءً
الأسهم السعودية تغلق على تراجع عند 10269.73 نقطة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا عند 101.24 نقطة ليقفل عند مستوى 10269.73 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.3 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 117 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 152 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الوطنية، وتنمية، وجي آي جي، والتطويرية الغذائية، وسابتكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: تهامة، ودار الأركان، والعربي، وسينومي ريتيل، والاستثمار، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.33 % و 9.41 %.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، ودار الأركان، وشركة الاتصالات السعودية، وزين السعودية، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، وشركة الاتصالات السعودية، وسابك، ودار الأركان، ولوبريف، الأكثر نشاطًا في القيمة.

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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 269.51 نقطة ليقفل عند مستوى 19017.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 18.5 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 380 ألف سهم.

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