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الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 10519 نقطة

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣١ مساءً
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 10519 نقطة
المواطن - فريق التحرير

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 100.30 نقطة ليقفل عند مستوى 10519.74 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال.

كمية الأسهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 190 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 147 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 61 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: كابلات الرياض، والرياض، وعلم، والشرقية للتنمية، وجاكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: ميدغلف، وسلامة، وبروج للتأمين، والصقر للتأمين، وتهامة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.99% و9.98 %.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والإنماء، والأهلي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: أمريكانا، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

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الأسهم الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 95.80 نقطة ليقفل عند مستوى 19441.04 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 380 ألف سهم.

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