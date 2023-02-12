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بتداولات بلغت 2.6 مليار ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10419.44 نقطة

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٦ مساءً
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10419.44 نقطة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 7.28 نقاط ليقفل عند مستوى 10419.44 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 2.6 مليار ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 143 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الجوف، وأمريكانا، وجاكو، وأسواق عبدالله العثيم، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: سينومي ريتيل، وعذيب للاتصالات، والآمار، ومجموعة الحكير، والخليجة العامة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.85 % و 5.67 %.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والإنماء، ودار الأركان، والجزيرة، وشركة الاتصالات السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: أمريكانا، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، والإنماء، ومرافق الأكثر نشاطًا في القيمة.

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السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 170.01 نقطة ليقفل عند مستوى 19536.84 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 21.4 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 373 ألف سهم.

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