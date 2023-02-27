الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات قدرها 4.4 مليارات ريال متحدث الأرصاد: سنودع فصل الشتاء بدءًا من الأسبوع المقبل الهلال يسيطر على التشكيل المثالي للأدوار الإقصائية بآسيا 2022 ضبط 19 مخالفًا أشعلوا النار في المناطق المحمية CIA: الصين تستعد لحرب عام 2027 إيغالو الأفضل في الأدوار الإقصائية بآسيا 2022 جامعة جازان تبدأ قبول طلبات التقديم على الوظائف الأكاديمية مشاهد خلابة لجريان شعيب الشوكي بعد أمطار الباحة مشهد مؤلم .. سوري ينتظر يوميًا فوق الركام أملًا في عودة أهله إنفاذ يقيم 12 مزادًا على أكثر من 80 عقارًا
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الاثنين، منخفضًا 56.99 نقطة ليقفل عند مستوى 9994.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 161 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 145 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: تهامة، وصادرات، والسعودي الألماني الصحية، وساكو، والمتقدمة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: مجموعة تداول، وأسمنت الشرقية، والمواساة، وأكوا باور، ومعادن، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.90 % و 6.92 %.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، ودار الأركان، والراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، وأرامكو السعودية، ومجموعة تداول، وأمريكانا الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 0.28 نقطة ليقفل عند مستوى 18976.71 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10.3 ملايين ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 180 ألف سهم.