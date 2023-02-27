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عند مستوى 9994 نقطة

الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات قدرها 4.4 مليارات ريال

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٩ مساءً
الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات قدرها 4.4 مليارات ريال
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الاثنين، منخفضًا 56.99 نقطة ليقفل عند مستوى 9994.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليارات ريال.

كمية الأسهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 161 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 145 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: تهامة، وصادرات، والسعودي الألماني الصحية، وساكو، والمتقدمة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: مجموعة تداول، وأسمنت الشرقية، والمواساة، وأكوا باور، ومعادن، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.90 % و 6.92 %.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، ودار الأركان، والراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، وأرامكو السعودية، ومجموعة تداول، وأمريكانا الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 0.28 نقطة ليقفل عند مستوى 18976.71 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10.3 ملايين ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 180 ألف سهم.

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