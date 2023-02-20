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عند مستوى 10370.97 نقطة

الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 3.4 مليارات ريال

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٣ مساءً
الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 3.4 مليارات ريال
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 122.20 نقطة ليقفل عند مستوى 10370.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.4 مليارات ريال.

الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 127 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 180 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات: اتحاد اتصالات، وسلوشنز، وأنابيب السعودية، والجوف، وأسواق عبدالله العثيم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: جاكو، وتهامة، وجي آي جي، والوطنية، وسلامة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.71 % و 5.65 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وشركة الاتصالات السعودية، وزين السعودية، واتحاد السعودية، ودار الأركان الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: شركة الاتصالات السعودية، ولوبريف، واتحاد اتصالات، والراجحي، وأمريكانا الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 84.69 نقطة ليقفل عند مستوى 19286.88 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 15.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 260 ألف سهم تقاسمتها 2033 صفقة.

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